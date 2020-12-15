Привитые вакциной «Спутник V» врачи рассказали о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/86d5e136-3ee7-11eb-8e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Медработники больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), привившиеся от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V», чувствуют себя хорошо, никаких неприятных эффектов от вакцинации они не испытывают.

В Ямальском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали URA.RU, что главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Максим Зинин и глава Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев после прививки не отметили у себя повышения температуры и каких-либо других последствий. По их словам, «все параметры в норме».

В Новом Уренгое привиты 55 человек, включая главврача больницы Кирилла Трапезникова и его заместителей. Все они находятся под наблюдением. Пока ни у одного из получивших вакцину ухудшения состояния не отмечено.

По словам Трапезникова, он сделал прививку, чтобы на собственном примере доказать важность вакцинации в профилактике заражения.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. В ней участвуют 1299 медицинских организаций. Прививку поставили 28,5 тысячи человек, данные которых содержатся в специальном реестре.

Как писал NEWS.ru, глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский привился от коронавируса. При этом процедуру он транслировал в Instagram. Чиновник отметил, что регион получил 800 доз вакцины, и выразил надежду на увеличение поставок в январе до тысячи доз еженедельно.