Привитые вакциной «Спутник V» врачи рассказали о своём самочувствии

Медработники больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), привившиеся от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V», чувствуют себя хорошо, никаких неприятных эффектов от вакцинации они не испытывают.
В Ямальском центре общественного здоровья и медицинской профилактики
В Новом Уренгое привиты 55 человек, включая главврача больницы Кирилла Трапезникова и его заместителей. Все они находятся под наблюдением. Пока ни у одного из получивших вакцину ухудшения состояния не отмечено.
По словам Трапезникова, он сделал прививку, чтобы на собственном примере доказать важность вакцинации в профилактике заражения.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. В ней участвуют 1299 медицинских организаций. Прививку поставили 28,5 тысячи человек, данные которых содержатся в специальном реестре.
Как писал NEWS.ru, глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский привился от коронавируса. При этом процедуру он транслировал в Instagram. Чиновник отметил, что регион получил 800 доз вакцины, и выразил надежду на увеличение поставок в январе до тысячи доз еженедельно.