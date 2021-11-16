Привитые смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным COVID

Роспотребнадзор внёс некоторые изменения в правила поведения при пандемии коронавируса. Согласно документу, привитые россияне могут не уходить на самоизоляцию после контакта с заражённым COVID-19, если они вакцинировались или переболели меньше чем за полгода до этого. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID- 19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания, — сообщается в документе.

Остальные должны уйти на двухнедельную самоизоляцию или же пробыть дома до полного выздоровления, если они заразились. ПЦР-тест необходимо будет сдать всем контактировавшим с больным. После начала изоляции отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10–12-й день со дня последнего контакта с больным COVID-19. Человека выписывают в случае отрицательного результата.

Само действие правил профилактики распространения коронавируса в России продлевается до 2024 года.

Как сообщалось ранее, QR-код для переболевших коронавирусом будет действовать полгода после перенесённого COVID-19, следует из приказа Министерства здравоохранения России. После прививки от коронавируса QR-код действителен год. Если же человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».