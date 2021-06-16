Привиться нельзя отказаться: нужна ли обязательная вакцинация

Две трети россиян не готовы делать прививку от коронавируса. Такие данные выявил онлайн-опрос партии «Единая Россия». В ходе исследования 73 % граждан ответили, что не готовы вакцинироваться. 23% планируют это сделать. А 4% заявили, что уже переболели и пока что в прививке не нуждаются.

На этом фоне в ряде регионов приняты меры по стимулированию жителей воспользоваться бесплатной вакцинацией. В столице среди привившихся разыгрывают автомобили, в Подмосковье — квартиру, а в Омске — билеты в цирк. Также с сегодняшнего дня в Москве вводится обязательная вакцинация для работников сферы услуг и чиновников. Как столичные жители отнеслись к этим мерам — в материале NEWS.ru.