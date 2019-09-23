https://static.news.ru/photo/728ad030-de83-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

Кампания по вакцинации продолжается в Москве, мобильные пункты проработают до 1 ноября.

Помимо поликлиник и мобильных пунктов, расположенных у станций метро и в парках, можно получить вакцину в павильонах «Здоровая Москва» и флагманских офисах МФЦ, передаёт сайт мэра столицы.

Руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что востребованность мобильных пунктов растёт с каждым годом, на данный момент в них привили уже более 80 тысяч человек.

Как писал News.ru ранее, в Московской области стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа. Медучреждения закупили современные вакцины для детей и взрослых. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.