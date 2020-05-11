Прирост больных коронавирусом в России за сутки составил 11656

https://static.news.ru/photo/98ea7ed6-935c-11ea-8df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших за последние 24 часа зафиксировано в Москве и Московской области — 6169 и 1079 соответственно. Затем идут Санкт-Петербург (307), Нижегородская (291) и Смоленская области (164).

За последние сутки в стране скончались 94 пациента с коронавирусной инфекцией, выздоровели 5495 человек.

Днём ранее прирост заболевших COVID-19 составил 11 012 человек, 9 мая было выявлено 10 817 заражённых, 8 мая сообщалось о 10 699 новых случаях инфицирования.

NEWS.ru

Всего на сегодняшний день в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались.

Ранее власти России и эпидемиологи не раз заявляли, что увеличение числа выявленных инфицированных связано не с разрастанием эпидемии, а с увеличением возможностей тестирования. Такого мнения придерживается, например, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург, писал NEWS.ru.