Принимающих антидепрессанты предупредили об опасности сыра

Выдержанные сыры, такие как пармезан, нельзя есть при приёме некоторых антидепрессантов, поскольку это может повысить артериальное давление, предупредила член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в разговоре с «Народными Новостями». В остальных случаях запретов нет, но всё равно не стоит переедать, уточнила диетолог.

Стоит с осторожностью потреблять его с антидепрессантами, содержащими ингибиторы моноаминоксидазы. Если принимать эти медикаменты с выдержанными видами сыра (например, пармезаном), там есть тирамин, а при пересечении с моноаминоксидазой он вызывает у людей повышение давления, — сказала Нефёдова.

Она добавила, что главная польза от молочных продуктов — кальций, даже не белок. А вредным можно считать жирность — она у любого сыра выше, чем у молока. В день диетолог посоветовала съедать 100–150 граммов сыра.

Ранее стало известно, что аптечные сети в России столкнулись с перебоями в поставках антидепрессанта «Золофт». Препарат, который выпускает американская фармкомпания Viatirs, является одним из трёх наиболее популярных лекарств против депрессии. О перебоях рассказали в аптечных сетях «Ригла» и «36,6». В сети «36,6» препарат есть в небольшом количестве, но поставок не было с октября 2021 года.