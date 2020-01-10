https://static.news.ru/photo/f9dbf1c6-33c5-11ea-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу контролируют всех туристов, прилетающих из Китая в Пулково, из-за вспышки пневмонии в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй).

Все туристы, прибывающие из Китая, проходят термометрию, это занимает несколько секунд. Все пассажиры самолётов из «неблагоприятных» стран проходят данную процедуру. Паники никакой нет, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Как писал NEWS.ru, 8 января в Гонконге были госпитализированы ещё восемь человек с симптомами неизвестной формы пневмонии. Все пациенты за последние две недели побывали в Ухани, где была отмечена вспышка инфекции. В самом городе заболели 59 человек. Многие связывают это с местным рынком свежих морепродуктов, однако госпитализированные за последние сутки пациенты говорят, что не посещали его.

9 января в Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания этой пневмонией. Её симптомы проявились у китаянки. Медики считают, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса.