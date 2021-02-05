Прибывающим в РФ на поезде нужно предоставить справку об отсутствии COVID

https://static.news.ru/photo/60f08550-a66a-11e9-97e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Candid/CC BY-SA 2.5/commons.wikimedia.org

Справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, необходимо будет предоставить прибывающим в РФ на поезде гражданам. Такие данные следуют из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении, они опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении с 8 февраля 2021 года пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск, Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

В методических рекомендациях, принятых коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года, говорится , в частности, что прибывшие на железнодорожном транспорте из-за рубежа лица должны предоставить справку об обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом. Справа должна быть выдана не позднее трёх дней до даты пересечения госграницы. Исключения предусмотрены для детей до пяти лет, если у их сопровождающих есть такая справка.

Вокзалам дана рекомендация обеспечить отсутствие перекрещивания потоков и создать отдельные коридоры для приезжающих и уезжающих.

Принятый документ носит рекомендательный характер, и <...> меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения, — отметили в Роспотребнадзоре.

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