Прибывающим в РФ на поезде нужно предоставить справку об отсутствии COVID

Справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, необходимо будет предоставить прибывающим в РФ на поезде гражданам. Такие данные следуют из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении, они опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении с 8 февраля 2021 года пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск, Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске.
В методических рекомендациях, принятых коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года,
Вокзалам дана рекомендация обеспечить отсутствие перекрещивания потоков и создать отдельные коридоры для приезжающих и уезжающих.
Принятый документ носит рекомендательный характер, и <...> меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения, — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в Дании власти намерены ввести в стране цифровые «ковид-паспорта» с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства достигли соглашения с правительством.