https://static.news.ru/photo/0c7789e6-36b2-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При резкой смене часовых поясов у людей нередко возникает состояние разбитости и бессонницы. Иногда джетлаг может перейти в депрессию. В английских больницах для борьбы с синдромом рекомендуют принимать мелатонин — гормон, который помогает легче погрузиться в сон.

Последние исследования показали, что лекарственное лечение синдрома смены часовых поясов не требуется. Все его симптомы самостоятельно проходят в течение нескольких дней. А приём мелатонина может привести к головным болям и вызвать судорожные приступы у людей с эпилепсией, пишет Daily Mail.

Ранее диетологи рассказали, что есть на ночь для крепкого сна. Дело в том, что спящему мозгу также требуется энергия. Если же лечь спать на голодный желудок, то организм недополучит энергию и начнёт «подворовывать» её из запасов мускулатуры. Это, в конечном итоге, может привести к нарушениям обмена веществ, писал NEWS.ru.