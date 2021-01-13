Доктор Комаровский объяснил, при какой боли в животе надо бить тревогу

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Боли в животе нельзя игнорировать. В ряде случаев следует незамедлительно обращаться к врачу, предупредил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Основные правила реагирования на тревожные симптомы он перечислил в Instagram.

Доктор отметил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника и несвоевременной дефекацией. Болезненные ощущения, как правило, локализуются в центре живота — ребёнок показывает на область вокруг пупка.

Тем не менее есть ряд случаев, когда дети стараются не рассказывать о том, где именно у них болит.

Боли в области паха и яичек у мальчиков требуют неотложной консультации врача. Мальчики могут стесняться и говорить, что болит живот. Уточняйте! — приводит слова Комаровского «Царьград».

Он также посоветовал не кормить ребёнка хотя бы в течение часа после того, как тот перестанет жаловаться на боли в животе, либо пока у него не появится аппетит и он сам не попросит еду.

Если же боль наблюдается внизу живота справа, присутствуют следы крови в кале или рвотных массах либо есть проблемы с мочеиспусканием — например, болезненность, — тогда нужно немедленно обратиться к специалистам, отметил педиатр.

Кроме того, опасной является ситуация, когда боль в животе сопровождается выраженной бледностью кожи и потливостью, повышенной температурой тела, сыпью и сонливостью, добавил Комаровский.

Ранее NEWS.ru писал, что боль в животе является одним из признаком так называемого британского штамма коронавируса у детей.