Президент Союза педиатров раскрыла данные о смертности детей от COVID

Президент Союза педиатров России и главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова раскрыла данные о смертности детей от COVID-19.

Смертность детей крайне низкая — за период пандемии на Земле 9 тысяч детей умерли, — говорится в презентации Намазовой-Барановой в рамках всероссийской конференции «Время жить».

Всего смертность детей от коронавирусной инфекции составляет лишь 1–3% от общего числа заболевших, что является крайне низким показателем. При этом процент заболевших вирусом детей за последнее время несколько увеличился: дети младше четырёх лет с января 2020 до июля 2021 года стали заболевать в два раза чаще, а в группе с 5 до 14 лет — более чем в три раза.

Ранее инфекционист заявил, что примерно треть несовершеннолетних россиян уже переболела коронавирусом. По его мнению, дети переносят COVID гораздо легче, чем взрослые, и часто даже не замечают симптомов опасного заболевания.