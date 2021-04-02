Президент РАН объяснил крайнюю важность прививки от COVID-19 для пожилых

https://static.news.ru/photo/247e6c82-82b8-11eb-8c9d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Среди пожилых людей наиболее велик процент смертности от коронавируса, поэтому данной категории граждан особенно важно сделать прививку от COVID-19. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В интервью РИА Новости Сергеев пояснил , что вакцинация необходима, поскольку научное сообщество пришло к выводу, что коронавирус сохраниться надолго и людям придётся с ним сосуществовать.

И вакцинация в отношении коронавируса должна быть, точно так же как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно, — подчеркнул академик.

По мнению Сергеева российские власти проводят правильную политику, стараясь обезопасить пожилых людей, являющихся наиболее уязвимой группой населения. Однако если не привиться, то после снятия ограничений можно получить печальную картину. Поэтому пожилым просто необходимо сделать прививку.

Кроме того, вакцинация пожилых людей поможет формированию популяционного иммунитета к коронавирусу, который в будущем позволит гасить всплески заболевания.

Самому Сергееву в 2020 году исполнилось 65 лет и он на своём примере призвал возрастных граждан не опасаться прививок.

Я сам привился. И перенес вакцинацию незаметно, — сказал глава РАН.

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией имеет тенденцию к стабильности, но может быть некоторый рост. Об этом писал NEWS.ru.