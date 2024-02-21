«Преуменьшать угрозу не нужно»: Онищенко о вирусе «аляскапокс» Онищенко: нельзя преуменьшать угрозу вируса «аляскапокс»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вирус «аляскапокс» не является новой оспой, однако нельзя преуменьшать его угрозу, высказался эпидемиолог и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН «Новая оспа: что известно о вирусе Alaskapox». По его словам, заболевание скорее является заражением человека ортопоксвирусом типа «аляска».

Назвать это новой оспой нельзя, мы с вами уже в само название закладываем некое предвзятое отношение к этому вирусу, но и уменьшать угрозу тоже не нужно. Ортопоксвирусы <...> сопровождают человека давно, где-то в промежутке между 68 и 16 тыс. лет, когда появились. И сейчас имеются эти данные, что регистрировалось ортопоксвирусное заболевание, которое называется «человеческая оспа», — объяснил Онищенко.

Он подчеркнул, что эти вирусы хранятся в России, чтобы на случай распространения натуральной оспы или нового варианта заболевания можно было быстро создать вакцину. Эпидемиолог призвал не нагнетать обстановку вокруг «аляскапокса».

Ранее Онищенко заявил, что Соединенные Штаты могут включить коллекцию вирусов оспы в военно-биологические программы. По его словам, отмена вакцинации в 1980-х годах привела к тому, что сейчас более 90% населения планеты не имеют защиты от вируса. Онищенко напомнил, что последний больной натуральной оспой в мире был зарегистрирован в 1977 году.