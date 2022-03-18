Пресс-служба ЛДПР: состояние Жириновского не менялось в худшую сторону

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Там отметили, что политик продолжает лечение и реабилитацию.

Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану, — сказал руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи якобы диагностировали у него септический шок и сейчас борются за его жизнь.

Жириновского, заразившегося коронавирусом, доставили в больницу 2 февраля. У него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ.

В ходе лечения медики переодически выводили и снова вводили политика в состояние медикаментозного сна, чтобы дать отдохнуть организму, который борется с болезнью.

При этом в середине марта стало известно, что состояние лидера ЛДПР улучшилось и он пошел на поправку. Он всё больше времени начал проводить без поддержки ИВЛ и стал дышать самостоятельно.