Препараты против коронавируса начинают тестировать в Британии

https://static.news.ru/photo/6f05cdd6-996b-11ea-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клинические испытания препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем продолжатся в английских городах Лондон и Ньюкасл. Все необходимые разрешения уже получены.

Об этом РИА Новости рассказал выходец из Таджикистана и выпускник Оксфордского университета, доктор наук в области химической биологии Бободжон Назаров. По словам основателя и главы биотех-компании Latus Therapeutics, специализирующейся на онкологических заболеваниях, испытывать будут «Камостат» и «Нафамостат», которые применяют при лечении панкреатита.

Согласно научным исследованиям, камостат блокирует направление вируса к лёгочным клеткам путём ингибирования фермента TMPRSS2 и тем самым понижает риск заражения вирусом, — отметил Назаров.

Он добавил, что «Нафамостат» способен предотвращать развитие воспалений, связанных с простудными заболеваниями. Кроме того, препарат также предотвращает повышение свёртываемости крови.

Учёный подчеркнул, что группа из шести учёных и профессоров Оксфорда будет работать бесплатно. Добровольцами станут почти 500 человек. Те из них, кто лечится дома, будут принимать «Камостат». «Нафамостат» предназначен для пациентов больниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный иммунитет к вирусу развивается у переболевших COVID-19 пациентов. Это подтвердили исследования специалистов Института иммунологии Ла-Хойя. Результаты показали, что иммунитет способен разными способами распознать коронавирус и его новые проявления. Это развеяло сомнения, что разработка новой вакцины может оказаться бесполезной.