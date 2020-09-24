Препараты для лечения COVID-19 войдут в перечень жизненно важных

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В ближайшее время список жизненно важных лекарств пополнится препаратами для лечения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. (ЖНВЛП) войдёт препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир». По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецова, это будет сделано в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы. Сейчас препарат включён во Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждаемые Минздравом России.

Рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» («Фавипиравир») составляет 12 320 рублей. Препарат произвели в Японии. Он был одобрен в 2014 году.

В России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Это максимальный прирост с 23 июня. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 20 056 человек, писал NEWS.ru.