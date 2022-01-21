Препарат от ковида «Мир-19» могут разрешить применять и вне больниц

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку в Минздрав на применение лекарства от коронавируса «Мир-19» в амбулаторных условиях, сообщили в пресс-службе агентства. 22 декабря прошлого года Минздрав разрешил использовать препарат в стационарах. В ФМБА сообщают, что он сейчас успешно используется для терапии пациентов с COVID.

ФМБА подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19» для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Препарат разработан ФМБА и предназначен для профилактики или лечения ковида через ингаляционное или интраназальное введение.

В пресс-службе сообщают, что «Мир-19» способен предотвратить самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на её фоне.

Ранее сообщалсь, что применение этого нового средства противопоказано беременным и лицам, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, пишет ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату. Курс лечения с помощью ингаляции составляет 14 дней и назначается в условиях стационара, перерыв между ингаляциями должен составлять семь-восемь часов.