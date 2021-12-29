Премьер-министр Латвии рассказал, как безопасно отпраздновать Новый год

На Новый год следует избегать скопления людей, встретить праздник с семьей, а перед этим сделать экспресс-тесты на коронавирус, посоветовал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он порекомендовал носить респираторы или медицинские маски в общественных местах и заверил, что таким образом латышам удастся встретить 2022 год «здоровыми и готовыми к реализации своих планов», цитирует argumenti.ru.

Встречая Новый год, давайте избегать собраний, праздновать с семьей, перед встречей с родными сделаем для безопасности экспресс-тест на «Covid-19», а в публичных местах будем использовать медицинские маски и респираторы FFP2. Таким образом мы встретим 2022 год здоровыми и готовыми к реализации своих планов, — подчеркнул Кариньш.

Он также напомнил, что «омикрон»-штамм гораздо заразнее «дельты», поэтому всем латышам стоит как можно скорее сделать вакцину от коронавируса. Политик призвал граждан записаться на бустерную вакцинацию в ближайшем медицинском учреждении. По словам премьер-министра, правительство обеспечило достаточное количество вакцин для каждого жителя Латвии.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что волна «омикрона» поднимет коллективный иммунитет в России до 90%. Но конечно же лучше добиться такого показателя с помощью вакцинации, считает он. Сейчас, по словам вирусолога, вакцинированы 45% населения.