Беременных предупредили о повышенном риске осложнений при COVID

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Риск тяжёлой формы коронавирусной инфекции может быть немного выше у беременных. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, на которую ссылается РИА Новости.

Тем не менее факторы риска у таких женщин такие же, как и у других пациентов, рассказала она в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

При этом так называемая вертикальная передача заболевания — от матери к ребёнку — тоже возможна, но встречается крайне редко. Механизм этого точно не установлен, уточнила Пшеничная. Успокаивающим фактором является то, что тяжёлое течение коронавируса у младенцев встречается нечасто.

Эксперт также указала на необходимость проводить тромбопрофилактику у беременных женщин даже на фоне лёгкого течения заболевания. Это обусловлено как раз тем, что риск таких осложнений у них может быть несколько выше.

Ранее учёные Бирмингемского университета выяснили, что беременных женщин тяжёлая форма коронавируса поражает в 2,1 раза чаще. При этом к аппаратам искусственной вентиляции лёгких таких пациенток подключали в 2,6 раза чаще остальных заболевших.