Представители ВОЗ и Минздрава обсудили производство «Спутника V»
Министр здравоохранения РФ Мурашко и представитель ВОЗ Гаспар обсудили производство «Спутника V»
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
20:15, 27 января 2022
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром, сообщается на сайте Минздрава РФ. В ходе встречи стороны акцентировали внимание на включение российских органов, среди которых Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, в список регуляторов ВОЗ, а также на сертификации отечественной вакцины «Спутник V».
Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.
Помимо этого, Гаспар и Мурашко обсудили создание в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.
Стороны условились провести следующую встречу уже в феврале.
Ранее днём Мурашко был назначен членом оперативной рабочей группы по взаимодействию с регионами. Кроме него, в состав вошли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова и другие. Руководителем назначена замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос.
20 января Мурашко сообщил о передаче ВОЗ пакета документов по «Спутнику V» и выразил надежду на скорейшую сертификацию препарата.