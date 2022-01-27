Представители ВОЗ и Минздрава обсудили производство «Спутника V»

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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром, сообщается на сайте Минздрава РФ. В ходе встречи стороны акцентировали внимание на включение российских органов, среди которых Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, в список регуляторов ВОЗ, а также на сертификации отечественной вакцины «Спутник V».

Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.

Помимо этого, Гаспар и Мурашко обсудили создание в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.

Стороны условились провести следующую встречу уже в феврале.

Ранее днём Мурашко был назначен членом оперативной рабочей группы по взаимодействию с регионами. Кроме него, в состав вошли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова и другие. Руководителем назначена замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос.

20 января Мурашко сообщил о передаче ВОЗ пакета документов по «Спутнику V» и выразил надежду на скорейшую сертификацию препарата.