Представитель Всемирного банка назвал эффективными меры Москвы против COVID

https://static.news.ru/photo/f068d456-3ac7-11eb-919e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятые в Москве меры по профилактике и сдерживанию распространения коронавирусной инфекции грамотны и эффективны, считает представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Правительство Москвы вовремя и грамотно приняло меры по сдерживанию COVID-19, и мы видим, что строгие ограничительные меры, масштабное тестирование, укрепление потенциала больниц, начало проведения массовой вакцинации показывают свою эффективность в сдерживании, распространении вируса в городе, — цитирует его РИА Новости.

Весной 2020 года в Москве были введены жесткие меры по сдерживанию пандемии. Тогда действовали строгие ограничения на перемещение по городу с использованием цифровых пропусков, большинство общественных заведений и предприятий сферы услуг были закрыты, в том числе непродовольственные магазины.

Осенью во время второй волны COVID-19 власти Москвы отказались от повторного локдауна, однако также были введены ряд ограничений: работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу, старшеклассников и студентов перевели на дистанционное обучение, ограничили работу ресторанов, баров и клубов по ночам и ввели строгий масочный режим в транспорте и общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле пока не видят необходимости вводить локдаун и ограничивать передвижение между российскими регионами, но у губернаторов есть полномочия устанавливать ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом на местах.