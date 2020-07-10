Представитель ВОЗ: вторая волна COVID может начаться в России хоть завтра

https://static.news.ru/photo/c2907946-c27f-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что вторая волна COVID-19 может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся.

Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов. Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный, — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что риск заражения COVID-19 сильно снижается благодаря соблюдению комплекса гигиенических мер. Одна маска от инфекции не спасёт, говорит специалист.

Маска сама по себе снижает риск, но чуть-чуть. Однако если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если один из нас имеет вирус, гораздо ниже. Нужно понимать, что проведение массовых мероприятий возможно, но их надо контролировать, применяя эпидемиологические меры. Лучше перестраховаться, чем снова попасть в новую волну, — добавила Вуйнович.

Ранее подобные опасения высказывал главный специалист по инфекционным заболеваниям Соединённых Штатов Энтони Фаучи, Он вообще считает, что мир находится в самом начале пандемии COVID-19. Уже сейчас число заболевших перевалило за 12 миллионов, и оно будет расти со снятием ограничений властями государств. В быстром распространении инфекции вирусолог винит несознательных людей, особенно молодёжь, которые не воспринимают проблему как серьёзную. Заболевая коронавирусом без симптомов, они становятся его разносчиками и подвергают опасности людей из группы риска.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,2 млн человек по всему миру, более 554 тысяч умерли, 6,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире: по данным на 9 июля выявлен 707 301 инфицированный. При этом суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель. По мнению Вуйнович, происходит это потому, что россияне не соблюдают эпидемиологических мер предосторожности.