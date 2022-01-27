Представитель ВОЗ в России назвала сроки всемирной COVID-вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране будет вакцинировано 70% населения. Как заявила в эфире телеканала «Россия 24» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, необходимо достичь такого уровня вакцинации, чтобы снизить перенос вируса и предупредить дальнейшее продление пандемии.

Чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года — 70%, — сказала она.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поставленная Всемирной организацией здравоохранения цель достичь 70% привитости от коронавируса к середине 2022 года пока недостижима. В рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен миллиард доз вакцин, но темпы вакцинации во всех странах всё ещё далеки от идеальных: в 86 странах до сих пор вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах — менее 10%.

Он также отметил, что у мира есть все инструменты для победы над пандемией, но их стоит использовать справедливо и разумно. По его словам, пандемия коронавирусной инфекции находится на критическом этапе и может завершиться уже в этом году, если будут приняты необходимые комплексные меры. Глава ВОЗ призвал не затягивать вакцинацию, а вместе с тем и острую фазу пандемии, которая по-прежнему вызывает у населения панику.