Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b387a882-7a87-11eb-bd50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше «сидеть дома и никуда не выходить». Такой совет она дала на круглом столе в онлайн-формате «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».

Таким образом она ответила на вопрос о том, что делать для поддержания иммунитета тем, кто отказывается прививаться. Вуйнович напомнила, что заболевание новое, тяжёлое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья.

Решение не прививаться имеет двойные последствия: первое — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям, — цитирует её РИА Новости.

Вуйнович добавила, что она «ничего не может рекомендовать», так как есть «инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь», например — натуральная оспа или корь. Хотя здоровый человек будет легче переносить любой вирус.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вуйнович выразила уверенность в том, что возникновение третьей волны коронавируса полностью зависит от поведения людей. По её словам, вторая волна пошла на спад и показывает снижение по всему миру.

При этом в некоторых странах уже уведомили общественность о начале третьей волны. Об этом, в частности, объявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Аналогичное заявление сделала и канцлер Германии Ангела Меркель.