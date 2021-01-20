Представитель ВОЗ в РФ намерена привиться от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/66b1453e-5b0d-11eb-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Мелита Вуйнович Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что намерена прививаться от коронавируса в России. Женщина отметила, что не станет специально выезжать за границу, чтобы сделать прививку.

Я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно, в России, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Почему Вуйнович приняла такое решение - не уточняется. Тем не менее, можно предполагать, что таким образом представитель ВОЗ в РФ выразила своё доверие к квалификации российских медиков.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что прививки от коронавирусной инфекции сделали глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский, писал NEWS.ru.

По его словам, пока размышляет по поводу прививки вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Володин уточнил, что скоро депутата ждёт поездка на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург, где ситуация намного тяжелее.

До этого эксперты Всемирной организации здравоохранения усомнились в том, что коронавирус может наравне с гриппом стать сезонным заболеванием. Точных прогнозов относительно того, как будет вести себя вирус, пока дать невозможно, для этого необходимо провести соответствующие наблюдения в течение нескольких сезонов, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что даже при создании высокоэффективной вакцины остаётся риск того, что полностью вирус победить не удастся. Согласно наиболее вероятному сценарию, по мнению представителя ВОЗ, коронавирус станет со временем эндемическим заболеванием с низким уровнем угрозы жизни человека.