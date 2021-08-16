Правительству предложили премировать врачей, вакцинирующих граждан

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Гречневую кашу признали лучшим решением для завтрака. Согласно исследованию Kim SH et al., гречневая шелуха снижает риск развития онкологических заболеваний, а также помогает предупредить желудочно-кишечные проблемы, в том числе рак толстой кишки, желудка и снижает риск рака молочной железы.

Учёные отметили, что вещества, которые содержатся в гречке, снижают уровень сахара в крови, причём достаточно быстро — всего за 1–2 часа. Американские исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения отметили, что...