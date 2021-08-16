Правительству предложили премировать врачей, вакцинирующих граждан
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:39, 17 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С предложением премировать врачей, вакцинирующих граждан, выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он уже направил главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает RT.
Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырёх месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов, — пишет Хамзаев.
Общественник также отметил, что на врачей легла колоссальная нагрузка из-за массовой вакцинации населения России от коронавируса.
Ранее вирусолог, академик РАН Пётр Чумаков заявил, что, скорее всего, ближе к ноябрю Россию ждёт очередная волна коронавируса. По его словам, может оказаться, что какой-то другой штамм перебьет «йоту». Это будет зависеть от сроков ввоза мутации в РФ. Кроме того, неизвестно, каковы шансы этого штамма «прижиться» в нашей стране, подчеркнул Чумаков.