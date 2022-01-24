Правительство упростило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей

Правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями, заявил на совещании с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, подписано постановление, согласно которому фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента России Владимира Путина, сможет закупать лекарства сразу после их регистрации, ещё до того, как они поступят на рынок. Трансляция заседания ведётся на телеканале «Россия 24».

Важно не допустить задержек с поставками. Особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной, — подчеркнул премьер-министр.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения об обеспечении необходимыми лекарствами тяжелобольных детей, в том числе после достижения ими 18-летия. Сообщалось, что речь идёт о предоставлении больным лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств для реабилитации, а также об оказании им медпомощи.

Согласно поручению главы государства, дети с тяжёлыми заболеваниями с 2022 года должны быть обеспечены медпрепаратами. Также предлагается поэтапно увеличивать возраст таких больных: пока что организация «Круг добра» предоставляет препараты только несовершеннолетним пациентам.