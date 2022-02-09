Правительство Швеции объявило об отмене всех ограничений по коронавирусу

Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации и снижением уровня госпитализаций в тяжёлом состоянии, пишет ТАСС. При этом власти страны говорят не об окончании пандемии, а о её качественном преобразовании.

Показатели заражения ещё какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжёлые последствия инфекции, по-видимому, уже позади, — заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.

С 9 февраля жителям Швеции будут рекомендовать оставаться дома в случае симптомов простуды вместо тестирования на коронавирус: проходить тестирование в случае появления симптомов заболевания будут лишь медперсонал и соцработники. Как объяснила глава управления здравоохранения Карин Тегмарк-Визель, тестирование обходится слишком дорого (500 млн крон, или $55 млн, в неделю, всего с начала пандемии — 21,5 млрд крон, или более $2,35 млрд).

Ранее об отмене всех антикоронавирусных ограничительных мер сообщило правительство Дании: в число отменённых ограничений попала в том числе обязанность носить медицинские маски в общественных местах. Как предположил вирусолог Максим Скулачёв, причиной отмены ограничений стали особенности «омикрон»-штамма, при которых заболевание чаще всего протекает в лёгкой форме.

Также сообщалось, что власти Италии не будут продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 после 31 марта. Заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери отметил, что правительство до конца месяца откажется от множества ограничений, которые действуют сегодня.