Правительство РФ выделило более 400 млн рублей на изучение «омикрона»

Правительство России выделило более 400 млн рублей на изучение генома штамма коронавируса «омикрон», говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина. На эти средства будет закуплено оборудование, ферменты и расходные материалы для проведения качественного определения цепочек РНК.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма, — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделяются из резервного фонда, что позволит закупить оборудование, ферменты и расходные материалы для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Всего планируется исследовать не менее 57 тысяч проб.

По словам Мишустина, необходимо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболевания «омикрон»-штаммом в столице пройден. Об этом свидетельствует постепенное снижение числа госпитализаций. Также с 14 февраля в поликлиниках начнут увеличивать объёмы плановой помощи.

В то же время, как отметили в ВОЗ, пандемия коронавирусной инфекции далека до своего завершения в мире. Вариант «омикрон» не последний и человечество столкнётся с новыми штаммами вследствие мутации коронавируса.