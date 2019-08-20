https://static.news.ru/photo/d9f69010-c36c-11e9-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова анонсировала изменение подхода к структуре заработной платы медицинских работников первичного звена. Целью изменений политик назвала повышение уровня оплаты труда медиков.

Вице-премьер пообщалась с журналистами после совещания по вопросам модернизации в сфере здравоохранения. В совещании также приняли участие президент РФ Владимир Путин и глава Минздрава Вероника Скворцова. В ходе мероприятия президент поручил кабинету министров и Минздраву провести анализ системы оплаты труда медработников первичного звена и отдельно проработать вопрос справедливости стимулирующих выплат.

Голикова рассказала, что правительство РФ рассматривает два альтернативных подхода к системе заработной платы врачей. К сентябрю 2019 года в ведомстве обещают определиться с вариантом действий.

Один из подходов предусматривает введение «жёсткой» фиксированной структуры заработной платы (оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты). Такой вариант позволит избежать ситуации, когда заработок зависит от руководителей медучреждений, которые могут произвольно распределять средства и недоплачивать тем, «кто реально работает». Второй вариант предусматривает введение доплат по образцу первого нацпроекта «Здоровье».

О московском совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения ранее сообщал News.ru. Владимир Путин по итогам мероприятия призвал правительство подготовить принципы модернизации первичного медицинского звена. Также на совещании выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова, рассказавшая об увеличении средней продолжительности жизни и снижении младенческой смертности в России.