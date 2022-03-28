Правительство начало подготовку к новой волне заболеваемости коронавирусом

Правительство РФ начало подготовку к новой волне распространения коронавируса в России. Об этом свидетельствует решение премьер-министра Михаила Мишустина о выделении ещё четырёх млрд рублей на единовременные страховые выплаты для медперсонала и водителей машин скорой помощи. Вирусологи связывают приход новой волны с европейским подвидом «омикрон»-штамма, пишет Ura.ru.

Член-корреспондент РАН, вирусолог Пётр Чумаков полагает , что в правительстве готовятся к еще одной или нескольким волнам распространения коронавируса в России. По его словам, ближайшая волна может быть вызвана подвидом «омикрон»-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикроном». Эта более заразная модификация уже вызвала вспышки в Великобритании, Дании, Голландии и других странах Европы.

В России только что прошла большая волна омикрона, сформировался иммунитет, поэтому новая волна у нас может быть только месяца через два или три, — отметил он.

В то же время, по мнению вирусолога, практически полная остановка авиасообщения с Европой немного замедлит приход новой волны коронавируса в Россию, а когда это произойдет, то массовых смертей не будет, симптомы будут аналогичны сезонному гриппу или простудному заболеванию.

В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявляет, что опасность «омикрон»-штамма и его подвидов не стоит недооценивать, но и поводов для паники нет. По его словам, динамику распространения заболевания можно оценивать как положительную, и заболеваемость летом будет низкой, хотя не исключено, что новые волны коронавируса можно ожидать осенью.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил новый подъём заболеваемости COVID-19 в России до уровня 100 тысяч человек в сутки или более, если в страну «завезут» высококонтагиозные штаммы коронавируса: «дельту», «омикрон» или новые разновидности COVID. Однако не исключено, что этот завоз не будет массовым, в том числе и из-за остановки авиасообщения с другими странами.