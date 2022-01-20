Правительство Москвы выделило средства на лечение онкобольных детей

Тканевые маски гораздо хуже защищают от таких штаммов коронавируса, как «дельта» и «омикрон», сообщил «Москве 24» терапевт Алексей Водовозов. При этом самым эффективным средством для борьбы с вирусом он назвал респираторы.

Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к «дельте» они начали показывать, что плохо фильтруют. Это даже гораздо хуже, чем...