Правительство Москвы выделило средства на лечение онкобольных детей
Мэр Москвы Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:16, 20 января 2022
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Мэр Москвы Сергей Собянин направит в качестве грантов 462 млн рублей на лечение онкобольных детей по новейшим методикам, которые не входят в ОМС и стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы. Деньги будут направлены в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (346 миллионов рублей) и Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (116 миллионов рублей).
Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга. Также за счет гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований. Они позволяют индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость, — указано на сайте.