Правительство изменило правила составления списка важнейших лекарств

https://static.news.ru/photo/7213e262-df9b-11ea-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будут оперативно вноситься медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, которые опасны для окружающих.

В пресс-службе кабмина напомнили, что стоимость медикаментов из перечня регулируются государством, а также такие препараты льготники могут получить бесплатно.

Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан, — отметили в кабмине.

Там уточнили, что ускоренный порядок внесения лекарств от опасных заболеваний в список будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения таких болезней. В этих ситуациях Минздрав сможет сразу выносить препарат на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур. После комиссия организует внеочередное заседание и согласовывает с производителем стоимость лекарства.

В обычном режиме включение лекарств в список требуется более 45 дней, а заседание комиссии проходит один раз в квартал.

Ранее NEWS.ruписал, что правительство сняло ограничение на госзакупки некоторых иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.