Правительство изменило правила составления списка важнейших лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будут оперативно вноситься медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, которые опасны для окружающих.
В пресс-службе кабмина напомнили, что стоимость медикаментов из перечня регулируются государством, а также такие препараты льготники могут получить бесплатно.
Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан, — отметили в кабмине.
Там уточнили, что ускоренный порядок внесения лекарств от опасных заболеваний в список будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения таких болезней. В этих ситуациях Минздрав сможет сразу выносить препарат на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур. После комиссия организует внеочередное заседание и согласовывает с производителем стоимость лекарства.
В обычном режиме включение лекарств в список требуется более 45 дней, а заседание комиссии проходит один раз в квартал.
Ранее NEWS.ruписал, что правительство сняло ограничение на госзакупки некоторых иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
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