Правительство хочет вакцинировать 69 млн россиян

https://static.news.ru/photo/4b5abc90-5a20-11eb-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Российские власти считают необходимым провакцинировать около 60% населения России, или 68,3 миллиона человек, не считая переболевших. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, посвящённом началу массовой вакцинации от COVID-19.

За первые три месяца 2021 года правительство хочет поставить прививки примерно 20 млн россиян. Такие цифры Голикова назвала «предварительным графиком». Граждан будут вакцинировать двумя препаратами: «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Старт их масштабного производства намечен на февраль.

16 февраля власти также ожидают регистрации третьей вакцины, разработанной центром имени Чумакова. По словам вице-премьера, в гражданский оборот первые 100 тысяч доз этой прививки попадут к марту. Один из её главных плюсов — хранение при 2–8 градусах по Цельсию, что упрощает логистику. Для сравнения, «Спутник V» нужно хранить и перевозить при минус 18 градусах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в ходе совещания, что на сегодняшний день уже выпущено 6,5 млн доз вакцины «Спутник V». До конца квартала Россия получит ещё 33 миллиона доз.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал в первую очередь вакцинироваться людям в возрастной категории 55+, так как у них более тяжёлое течение болезни и больше рисков получить осложнения.

Голикова пригласила всех россиян приходить на вакцинацию, чтобы скорее выработать коллективный иммунитет.

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