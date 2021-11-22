Правительство усилит контроль цен на жизненно важные лекарства

В России усилят контроль за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Новый порядок позволит проводить проверки документов, на основании которых рассчитываются региональные надбавки к отпускным ценам, сообщается на сайте правительства.

Как отмечается в сообщении, цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых лекарств регулируются на федеральном и региональном уровнях. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой устанавливают предельную отпускную цену, тогда как на региональном уровне устанавливаются предельные размеры надбавок к фактическим отпускным ценам.

Проверки документов, на основании которых рассчитываются региональные надбавки к отпускным ценам, будут проводиться Федеральной антимонопольной службой на плановой и внеплановой основе. Информация о результатах проверок и о мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре проверок.

Ранее сообщалось, что с начала года в России подорожали свыше 30 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Среди них — 10 противоопухолевых препаратов, а также две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.

Самым дешёвым из числа подорожавших препаратов оказался бронхолитик аминофиллин. Упаковка таких таблеток обойдётся в 13,33 рубля (ранее было 9,65). При этом самый дорогой — иммуноглобулин антитимоцитарный. Он применяется в трансплантологии. Цена лекарства с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer выросла с 49 640 рублей до 150 тысяч.