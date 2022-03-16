Пожилых россиян предупредили о весенних рисках для здоровья

Весной пожилые люди рискуют простудиться или травмироваться на гололедице, предупредила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва в разговоре с «Москвой 24». По её словам, солнце обманчиво, весной всё ещё можно переохладиться и заболеть.

Нужно обращать внимание и на риск травматизма. Оледенение, которое может быть ночью, утром чревато какими-то травматическими ситуациями. Это особенно опасно для пожилых людей, у которых остеопороз. Возможно использование каких-то вспомогательных средств типа палочки, может быть, какие-то скандинавские палки использовать при ходьбе, чтобы уменьшить риск падения, — посоветовала Ткачёва.

Ранее Ольга Ткачёва рекомендовала пожилым людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса, после исцеления чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную пищу, чтобы исключить атрофию мышц. Она подчеркнула, что у пациентов в возрасте нередко после COVID-19 пропадают обоняние и вкус, что может привести к потере аппетита.

В свою очередь гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила, что такие симптомы, как патологическое желание спать, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резко возникшая слабость на фоне ОРВИ у людей старше 70 лет являются основанием для обращения к врачу. По словам Рунихиной, в ситуациях, которые не вызывают беспокойства, можно ограничиться дистанционной аудиоконсультацией или посетить дежурного врача без записи в любой поликлинике.