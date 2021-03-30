Пожилая гречанка скончалась через 30 минут после прививки AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/21f6a1ee-9192-11eb-9367-96000091f725_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

65-летняя жительница Греции скончалась вскоре после введения прививки от компании AstraZeneca. Женщина потеряла сознание на выходе из прививочного пункта.

По первой информации, после вакцинации она ждала четверть часа, как предписывает протокол, и затем ушла. Однако через несколько минут она была найдена в полубессознательном состоянии возле медицинского центра, врачи доставили её туда, где она и скончалась, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом из-за случаев побочных эффектов. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Как писал NEWS.ru, ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.