«Пожалели бы настоящих врачей»: Симоньян обругала медиков-антипрививочников

Российский медиаменеджер Маргарита Симоньян обратилась к своим подписчикам в Telegram с вопросом, часто ли медицинские сотрудники отговаривали их делать прививку от коронавируса. При этом она призналась, что у неё самой очень много приятелей, знакомых, родственников, коллег, друзей, которые каждый день рассказывают ей, что прививаться их отговаривают медработники.

В поликлинике, в скорой помощи, просто знакомые или их постоянно лечащие терапевты, гинекологи, эндокринологи и прочие. Что это? Вот что это? Ни одного достоверного свидетельства вредоносности наших прививок нет. А врачи отговаривают, — написала Симоньян.

Она призвала пожалеть других, «настоящих врачей», которые второй год уже, задыхаясь в СИЗах, «без сна, без продыху спасают заболевших». Она уверена, что многих заболевших могло бы не быть, если бы не их коллеги-антиваксеры.

Как выяснилось, среди опрошенных подписчиков 40% сталкивались с тем, что медработники отговаривали их ставить прививку. Ещё 60% таких предложений и советов не получали.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников обругал антипрививочников и сомневающихся в эффективности прививок россиян. Также он возмутился, что «про отдалённые последствия вакцинации в основном рассуждают люди в возрасте и с кучей хронических болезней, которые в случае COVID-19 эту зиму просто не переживут».