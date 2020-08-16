Появился ролик, показывающий, как вакцина «Спутник V» растворяет COVID-19

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В Сети появился проморолик, демонстрирующий, как российская вакцина «Спутник V» полностью растворяет коронавирус.

Так, видео снято специалистами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в космическом стиле: планета Земля словно бы покрыта коронавирусом, а вакцина в виде спутника вращается вокруг неё, постепенно растворяя заразную «оболочку».

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. Она получила название «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Киргизии намерены приобрести созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минздрава республики Мадамин Каратаев.