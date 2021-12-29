Появился аналог реакции Манту для теста на необходимость ревакцинироваться

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест для проверки на необходимость ревакцинироваться от COVID-19, сообщает «Газета.Ru». Препарат называется «КоронаДерм PS», кожная проба на наличие Т-клеточного иммунитета к коронавирусу напоминает внешне реакцию Манту.

Положительный тест означает наличие клеточного иммунитета, а отрицательный — необходимость ревакцинироваться.

Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации, — объяснил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо достичь большего уровня коллективного иммунитета, чем есть на сегодняшний день. Он добавил, что властям необходимо надеяться на сознательность граждан, понимающих важность вакцинации и ревакцинации от COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с COVID, 24 декабря коллективный иммунитет в России достиг 60,4%.

По словам министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, количество россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 78 млн человек. По его словам, вакцинация — это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний и тяжёлого течения COVID-19.