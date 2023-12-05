Появилось видео с места смертельного ДТП с бензовозом на Кубани

Фото: t.me/mvd_23

Пресс-служба МВД Краснодарского края опубликовала видео с места столкновения бензовоза с маршрутным такси в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, в аварии погибли три человека и еще семеро пострадали.

На кадрах видно, что в результате аварии у бензовоза снесло кабину и отбросило к задней части цистерны. У микроавтобуса оторвана практически половина левой стороны. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ГИБДД.

В конце ноября в Саратовской области произошло ДТП с участием бензовоза, большегрузного автомобиля и легковой машины. В результате столкновения водители грузовиков погибли на месте. Два человека, ехавшие в легковом автомобиле, получили травмы и были доставлены в больницу.

До этого в Калининградской области опрокинулся бензовоз, что привело к разливу топлива по трассе. Водитель выжил и был задержан. Предполагается, что он уснул за рулем, что привело к наезду автомобиля на дорожное ограждение и опрокидыванию.

В Кузбассе на трассе Кемерово — Новокузнецк столкнулись грузовик с бензовозом, в результате чего бензовоз вспыхнул. На тушение возгорания пожарным потребовалось более пяти часов. В ДТП никто не пострадал.