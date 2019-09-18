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Учёные выяснили, что дешёвый препарат против артрита можно использовать для лечения онкологических заболеваний крови.

При этих заболеваниях в крови увеличивается количество эритроцитов или тромбоцитов, из-за чего у пациентов наблюдается головная боль, потливость и жар. Все лекарства, избавляющие от подобных побочных эффектов, стоят очень дорого....