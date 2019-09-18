Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы и задышала самостоятельно. Об этом сообщили источники в медицинских кругах.
Актриса находится в сознании и дышит самостоятельно, — передаёт сайт KP.RU.
Однако родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» ситуацию по-прежнему не комментируют.
Как писал News.ru, администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Анастасия Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ. Журналисты стремятся получить любую информацию о состоянии Заворотнюк и уже неоднократно пытались проникнуть на территорию клиники.