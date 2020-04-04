Потребление пищи с антибиотиками может развить устойчивость к ним

https://static.news.ru/photo/ddabfa52-7635-11ea-a6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление пищи с антибиотиками может привести к развитию устойчивости к антимикробным препаратам. Чаще всего антибиотики встречаются в мясных продуктах, но могут быть в продукции растительного происхождения.

Член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов объяснил, что в России, к счастью, такой продукции мало, так как к качеству продуктов применяются строгие требования, сообщает ТАСС.

Потенциально да, [употребление антибиотиков с пищевыми продуктами может привести к устойчивости к ним], но это не проблема для нашей страны. В РФ и странах ЕС очень жёсткие требования по остаточным концентрациям антибиотиков в пищевых продуктах, поэтому в целом по стране те пищевые продукты, которые мы потребляем, достаточно безопасны с точки зрения содержания остаточных концентраций антибиотиков, — привели слова эксперта в ТАСС.

Роман Козлов отметил, что в Соединённых Штатах обстоят дела хуже. Там применяют строгие требования к употреблению антибиотиков у людей, но не так жёстко регулируется применение их в животноводстве.

В США, где очень жёстко регулируется использование антибиотиков у людей, разрешено применение антимикробных препаратов в качестве стимуляторов роста у животных, — отметил учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал об опасности приёма антибиотиков при лечении COVID-19. Он сообщил, что антибиотики не стоит принимать, так как они не действуют на вирусы.