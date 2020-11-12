Потливость назвали ранним симптомом болезни Паркинсона

https://static.news.ru/photo/a79e6e30-249b-11eb-b7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Justus Klingel/imageBROKER.com

Повышенное потоотделение без объективных причин является одним из основных признаков дегенеративного заболевания нервной системы, заявили специалисты из Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Медики отметили, что первые симптомы развивающейся болезни, такие как потливость, пациенты могут считать не заслушивающими внимания, однако заболевание развивается постепенно, пишет Express.

Отмечается, что прежде всего насторожить должно повышенное потоотделение в верхней части тела. Если человек заметил у себя такую особенность, ему стоит обратиться к врачу. В числе других, неочевидных, симптомов — скопление во рту большего, чем обычно, количества слюны из-за меньшего числа сглатываний, а также «сжатый» почерк, когда больной начинает писать от руки мельче.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, проявляющееся двигательными нарушениями, в частности, тремором или скованностью мышц.

Как писал NEWS.ru, учёные из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании в США выяснили, что обязательной частью трансформации нормальной клетки в злокачественную является усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.