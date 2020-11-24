Потеря обоняния и вкуса признаны самым частым симптомом коронавируса

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Наиболее частым симптомом коронавирусной инфекции нового типа является аносмия — потеря обоняния и вкуса.

Согласно статистике, собранной британскими специалистами в период с 15 августа по 26 октября, чаще всего заразившиеся COVID-19 отмечали у себя именно потерю обоняния, в то время как раньше наиболее частым симптомом считался кашель, пишет РИА Новости.

Среди пациентов старше 35 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 от 20 до 40% сталкивались с аносмией, на повышенную температуру жаловались 15-25% опрошенных и только у 13-18% был кашель.

При этом среди пациентов моложе 35 лет о потере обоняния и вкуса сообщили около 60% заразившихся коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России за последние сутки выявлено 23 675 новых случая заражения COVID-19, при этом у 22% заразившихся болезнь протекает без выраженных симптомов.