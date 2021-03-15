Потеря обоняния признана хорошим симптомом COVID-19

https://static.news.ru/photo/87779f06-85a2-11eb-9792-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса. Он говорит о высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

Учёные из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных коронавирусом. Эксперты пришли к выводу, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь, сообщает 20 minutos.

Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием, — рассказал глава отделения неврологии больницы Сан-Карлоса Хесус Порта-Этессам.

Он добавил, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.

Как писал NEWS.ru, учёные нашли неожиданную пользу в потере куса и обоняния при коронавирусе. Оказывается, у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее. У пациентов с вышеназванными симптомами «антительный» ответ может длиться не менее полугода.

Такой положительный эффект может быть связан с сохранением вируса в обонятельной луковице, предполагают исследователи. Вирус, сохраняясь в обонятельной луковице, поддерживает и усиливает иммунитет.