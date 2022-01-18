Посол Белоруссии в РФ госпитализирован в Москве

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко был госпитализирован в Москве с сердечным приступом. 16 января 72-летний Семашко пожаловался на проблемы с сердцем, говорится в Telegram-канале Mash.

Сообщается, что амбассадор был госпитализирован в Москве после жалоб на сердце.

Врачи обратили внимание на учащение работы предсердий и вовремя доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что у Семашко произошло кровоизлияние в глаз, состояние посла на данный момент оценивается как средней тяжести.

В декабре на посольство Белоруссии в Лондоне было совершено нападение, в результате которого пострадал один дипломат. Группа неизвестных испортила фасад здания, а затем с применением физической силы атаковали белорусских дипломатов. В МИД также отметили, что после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Однако некоторые нападавшие были задержаны дипломатической полицией Лондона.