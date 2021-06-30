Порядок действий после вакцинации назвали в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу того, как действовать после вакцинации от коронавируса. Их советы опубликованы на сайте ведомства.

У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в первые три дня после прививки лучше избегать интенсивных физических нагрузок и посещения сауны. Принятие душа не возбраняется. Также лучше на время забыть об алкоголе.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, — подчеркнули специалисты ведомства.

Они напомнили, что следует носить маску, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию. Женщинам, забеременевшим между получением двух доз препарата или сразу после вакцинации, переживать не стоит, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в последние дни многие россияне столкнулись с проблемами при получении вакцины — быстро выросшими очередями в ТЦ и центрах здоровья и часто невозможностью записаться на прививку в обозримой перспективе через Интернет. NEWS.ru собрал несколько историй о том, с чем столкнулись москвичи, чтобы получить заветный укол и защитить себя от инфекции.