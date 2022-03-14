Порог заболеваемости ОРВИ превышен в семи субъектах РФ

В семи субъектах Российской Федерации превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора. При этом доля гриппа составила 1,8%, от него вакцинированы чуть менее половины граждан РФ.

На 10 неделе 2022 года (07.03.2022 — 13.03.2022) на территории Российской Федерации, как и на предыдущих неделях года, регистрировалась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), обусловленная преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. <...> По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи субъектах РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что доля гриппа составила 1,8%, при этом превалируют вирусы гриппа А, регистрируются единичные случаи гриппа В. Превышение порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно у взрослых.

Вакцинацию от гриппа прошли 47,3% россиян, что составляет 69,1 млн человек.

Между тем, со вторника, 15 марта 2022 года, в столице отменяются требования по использованию защитных масок. Как сообщалось на сайте мэра Сергея Собянина, также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников. По словам мэра, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 41,4%. При этом вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что решение отменить с 15 марта масочный режим в Москве является неправильным и не поможет бороться с пандемией COVID-19. Учёный подчеркнул, что в России до сих пор высокая суточная заболеваемость — около 50 тысяч новых случаев в день.