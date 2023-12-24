Популярный японский антибиотик исчезнет не только в РФ, но и во всем мире Astellas прекращает продажу антибиотика джозамицина по всему миру

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Японская фармацевтическая компания Astellas прекратит продажу антибиотика «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» (международное название — «Джозамицин») не только в России, но и на мировом рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя. Уточняется, что решение об этом принято еще в 2020 году и никак не связано с ситуацией на Украине. Кроме того, в 2024 году прекратится выпуск не всех видов препарата.

Есть несколько разновидностей вильпрафена, в зависимости от которых отличаются сроки, когда будут прекращены поставки. Например, «Вильпрафен» в таблетках, покрытых оболочкой, и в виде суспензии — их регистрация будет прекращена в 2024 году. Месяц не указан. Еще одна форма — диспергирируемая (растворимая) таблетка, «Вильпрафен солютаб». Его регистрация закончится в 2026 году. То есть по этому препарату есть еще два года, — приводит агентство слова представителя компании.

Решение объясняется намерением производителя оптимизировать инвестиции. «Джозамицин» («Вильпрафен») выпускает давно, а в данное время Astellas концентрируется на противораковых препаратах, клеточной терапии и других передовых видах лечения.

Ранее сообщалось, что во второй половине декабря в российских аптеках практически закончились запасы популярного антибиотика. В компании «Зио-Здоровье», которая выпускает лекарство в России, сообщили что Astellas приняла решение прекратить производство «Джозамицина» в России. В российском представительстве японской фармкомпании подтвердили эту информацию. Причины такого решения не уточняются.

В Минздраве РФ пояснили, что имеющихся остатков препарата в медорганизациях хватит чуть больше чем на полгода, а в аптеках — меньше чем на месяц. Там добавили, что «Джозамицин» можно заменить на лекарства с международными непатентованными наименованиями — «Азитромицин» и «Кларитромицин». Однако у пациентов к ним может быть устойчивость из-за бесконтрольного приема во время самолечения в коронавирусную пандемию.